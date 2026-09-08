İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

Rusya'da meydana gelen trajik olayda, sosyal medya platformu Instagram üzerinden canlı yayın başlatarak intihar edeceğini açıklayan genç kız, annesinin tüm gözyaşlarına ve yalvarmalarına rağmen yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Rusya'da yaşayan genç bir kız, kişisel Instagram hesabı üzerinden canlı yayın başlatarak hayatına son vereceğini ilan etti. Kısa sürede çok sayıda kullanıcının takip etmeye başladığı yayını, durumdan haberdar olan talihsiz genç kızın annesi de izlemeye başladı.

ANNESİNİN YALVARMALARI YETMEDİ

Canlı yayına katılarak kızına ulaşmaya çalışan anne, gözyaşları içinde uzun süre kızını vazgeçirmek için ikna çabalarında bulundu. Yayın esnasında annesinin ve izleyicilerin tüm yalvarmalarına, vazgeçirme çabalarına yanıt vermeyen genç kız, canlı yayının devam ettiği esnada kendisini yüksekten boşluğa bıraktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ve izleyenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kendisini aşağı bırakan genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.