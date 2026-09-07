Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler - Son Dakika
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Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

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İstanbul'da iş yeri, araç ve ev kurşunlama, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri 17 farklı eylemi aydınlatırken 15 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 7 silah, 293 mermi ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen kapsamlı çalışmada peş peşe gerçekleşen 17 eylemin failleri tespit edildi. Operasyonda yakalanan 15 şüphelinin tamamı cezaevine gönderildi.

17 FARKLI EYLEMİ AYDINLATTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen iş yeri, araç ve ev kurşunlama, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması için harekete geçti. Ekipler, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda 17 farklı olay aydınlatıldı.  Polis, olaylara karıştıkları tespit edilen 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

EV VE ARAÇLARDAN SİLAHLAR ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda arama yapan ekipler, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 293 mermi bulundu. Ayrıca 1 motosiklet ile kurşungeçirmez yeleğe el konuldu. Şüphelilerin iş yeri, araç ve ev kurşunlama, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edildi.

SELAMİ YILDIZ'DAN SUÇ ÖRGÜTLERİNE NET MESAJ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonun ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yıldız, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz, suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" dedi.

15 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı. 15 şüpheli cezaevine gönderildi.

Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler - Son Dakika

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