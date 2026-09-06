Erzurum'da kadın dilenci kılığına giren tiyatrocu, zabıta ekiplerine sürpriz yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da kadın dilenci kılığına giren tiyatrocu, zabıta ekiplerine sürpriz yaptı

Erzurum\'da kadın dilenci kılığına giren tiyatrocu, zabıta ekiplerine sürpriz yaptı
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Erzurum'da tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, Zabıta Haftası dolayısıyla kadın dilenci kılığına girerek 153 ihbarıyla bölgeye gelen zabıta memurlarına sürpriz yaptı. Yüzünü açıp 'Zabıta Haftanız kutlu olsun' diyen Avcı'ya alkışlarla eşlik eden meslektaşı Oktay Parlar, memurlar için hazırlanan pastayı kesti; zabıta amiri Cafer Aktaş, jeste teşekkür etti.

ERZURUM'da kadın dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, ihbar üzerine kendisini götürmeye gelen zabıta memurlarına sürpriz yaptı. Ehramla kapattığı yüzünü açan Avcı, "Zabıta Haftanız kutlu olsun" dedi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan zabıtalar, alkışlar eşliğinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu yönetmeni Oktay Parlar ve oyuncu Şerif Avcı, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta görevlilerine sürpriz hazırladı. Arkadaşı Şerif Avcı'yı kadın dilenci kılığına sokarak Lala Paşa Camisi önüne getiren Oktay Parlar, daha sonra 153 hattını aradı. Parlar, kadın dilencinin cemaati rahatsız ettiği ihbarında bulundu.

ZABITA HAFTANIZ KUTLU OLSUN

İhbar üzerine kısa sürede biri kadın olmak üzere yaklaşık 10 zabıta memuru cami bahçesine geldi. Zabıta memurlarının, "Burada kesinlikle dilencilik yapmayın, vatandaşlarımız ve cami cemaatimiz rahatsız oluyor" diyerek götürmeye çalıştığı sırada ayağa kalkan Şerif Avcı, ehramla kapattığı yüzünü açarak "Zabıta Haftanız kutlu olsun" diye seslendi.

Tiyatro oyuncusu Oktay Parlar ise alkışlar ve patlatılan konfetiler eşliğinde üzerinde '200'üncü Zabıta Haftası kutlu olsun' yazılı pastayla memurların haftasını kutladı. Cami önünde yaşadıkları sürprize şaşıran zabıta memurları, tiyatro oyuncularının jestine teşekkür etti.

SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIK

153 hattına gelen ihbar üzerine cami önüne geldiklerini söyleyen zabıta amiri Cafer Aktaş, "Lala Paşa Camisi bahçesinde dilenciler olduğu ihbarı üzerine her zaman yaptığımız gibi ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Her zaman karşılaştığımız senaryoların dışında, tiyatrocu arkadaşlarımızın Zabıta Haftası dolayısıyla hazırladığı sürprizle karşılaştık. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

YARIM SAATTE 400 LİRA

Hazırlandıkları bir oyunun provasında zabıta memurlarına sürpriz yapmaya karar verdiklerini belirten tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, "Dedik ki her mesleğin özel bir günü var. Gazeteciler Günü var, emniyet mensuplarının günü var. Bir baktık ki Zabıta Haftası'nda pek kutlama olmuyor. Biz de zabıta memurlarımıza bir sürpriz yapalım dedik. Dilenci kılığı da bana düştü. Böyle günlerini kutlamak istedik. İyi ki varlar. Bu arada cazip gelmedi değil, yarım saat, 45 dakikada 400 lira iyi paraydı. Bir an kafamız karışmadı değil. Ama tabii elimiz ayağımız tutuyor. Allah'ın izniyle çalışıp para kazanmak daha lezzetli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kadın dilenci kılığına giren tiyatrocu, zabıta ekiplerine sürpriz yaptı - Son Dakika

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