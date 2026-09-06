Fenerbahçe\'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi\'den Aziz Yıldırım\'a bomba çıkış

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleştiği belirtilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre görüşmede loca meselesinin yanı sıra sponsorluk ve Maltepe Projesi de konuşuldu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PARASINI ÖDÜYORUM"

Görüşmenin Hakan Safi'nin loca konusunda yaşadığı rahatsızlığı dile getirmesiyle başladığı belirtildi. Safi'nin Aziz Yıldırım'a, “Başkan ben Kerem Aktürkoğlu'nun parasını ödüyorum, hem benim locamı alıyorsun hem de beni destekleyen isimleri mağdur ediyorsun” dediği aktarıldı. Aziz Yıldırım'ın ise “Ben iptal etmedim, yanda bir loca var, onu verelim sana” yanıtını verdiği öne sürüldü.

"KENDİ LOCAMI VER BANA"

Hakan Safi'nin bunun üzerine “Kendi locamı ver bana” dediği, Aziz Yıldırım'ın ise “Ben zaten 1 yıl sonra bırakacağım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SPONSORLUK KONUSU MASAYA GELDİ

Görüşmenin devamında sponsorluk konusu da gündeme geldi. Aziz Yıldırım'ın Safi'ye, “Sen Fenerbahçe'nin bir değerisin, neden sponsorluktan çıktın?” diye sorduğu aktarıldı. Hakan Safi'nin ise bundan sonra daha büyük projelerde yer almak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

“Bu saatten sonra ufak rakamlar ile uğraşmayalım. Benim ismimi bir kısmına ver, ben Maltepe Projesi'ne talibim. Eğer Ali Koç yapmayacak ise ben yapabilirim. Artık 2-3 milyon €'luk küçük sponsorluklar istemiyorum, büyük projelerle sponsor olmak istiyorum.”

“ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Habere göre Hakan Safi'nin Maltepe Projesi'ne talip olduğunu belirtmesinin ardından Aziz Yıldırım, “Ali Koç ile görüşeceğim” yanıtını verdi. Böylece ikili arasındaki görüşmede loca tartışmasından Kerem Aktürkoğlu'na, sponsorluktan Maltepe Projesi'ne kadar birçok başlık masaya yatırıldı.