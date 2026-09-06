Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu - Son Dakika
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Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu

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Adıyaman’da bir kadının sevgilisi tarafından darbedildiğini gören U.Y., yardım etmek isterken canından oluyordu. Olaya müdahale eden genç, kimliği belirsiz şahıs tarafından bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan ve sevgilisi olay yerinden kaçtı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen kadını kurtarmak isteyen U.Y., kimliği belirsiz saldırganın bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından kadını darbettiği öne sürülen şahıs ile sevgilisi olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

KAVGAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Olay, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahsın sevgilisini darbetmeye çalıştığı öne sürüldü.

KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

O sırada yoldan geçen U.Y., kadının darbedildiğini görünce olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada kimliği belirsiz şahıs, elindeki bıçakla U.Y.’ye saldırdı. Bıçak darbesiyle yaralanan genç, olay yerinde kanlar içerisinde kaldı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. U.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI VE SEVGİLİSİ KAÇTI

Olayın ardından kadını darbettiği iddia edilen şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadına şiddet, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Şiddet, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu - Son Dakika

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