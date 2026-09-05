Hemşireden infial yaratan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hemşireden infial yaratan paylaşım

Hemşireden infial yaratan paylaşım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı iddia edilen bir hemşire, Amedspor-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çekti. Toplumsal huzuru hedef alan nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kişi yetkilileri idari işlem başlatmaya çağırdı.

Terörle mücadele ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla tarihi adımların atıldığı bir süreçte, sosyal medya üzerinden birlik ve beraberliği hedef alan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Süreci olumsuz etkilemeye yönelik söylemlerin son adresi, bir sağlık çalışanının sosyal medya hesabı oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANININ PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Tuzla Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı öne sürülen şahsın, Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ardından yaptığı paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ve nefret söylemi barındıran ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA İNCELEME ÇAĞRISI

Sporun birleştirici ruhuna ve toplumsal barış iklimine zarar veren ifadeler sonrası binlerce kullanıcı yetkili makamları göreve çağırdı. Sağlık Bakanlığı ve emniyet birimlerinin, kamuoyunda infial yaratan ve bir kamu görevlisine yakışmadığı belirtilen söz konusu paylaşımlarla ilgili idari ve adli süreç başlatması bekleniyor.

Tuzla Devlet Hastanesi, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşireden infial yaratan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Özgür Çetin Özgür Çetin:
    Türkiyede kaşarın kilosu ne kadar bilen var mı? 24 2 Yanıtla
    Yasin Cumhuriyet Yasin Cumhuriyet:
    Kalitesine bağlı 6 1
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ATATÜRK BOŞUNA DEMEMİŞ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 13 6 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    onu muhtemelen hemşerimin bi tanesi kullandı acısı devam ediyor 14 1 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    bir insan kendine bu kötülüğü niye yapar anlamıyorum 10 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    KENDİ HALKINI BU KADAR ÇARESİZ VE SAVUNMASIZ BIRAKMAK HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK BU OLSA GEREK 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
İzmir’de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı O anlar kamerada İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Ekipler gözlerine inanamadı Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
02:50
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 12:10:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hemşireden infial yaratan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement