Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti - Son Dakika
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Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

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Güzel oyuncu Melisa Döngel, kariyerinde bu kez farklı bir projeye imza attı. Ünlü oyuncu, rap müziğin sevilen isimleri Murda ve Motive’nin yeni şarkısının klibinde başrolü üstlendi.

“Bizim Hikaye”, “Sen Çal Kapımı” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu, bu kez müzik dünyası için kamera karşısına geçti. Döngel, Murda ve Motive’nin ortak çalışması olan “Karambol” adlı şarkının video klibinde başrolde yer aldı.

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

4 Eylül 2026’da müzikseverlerle buluşan klipte Döngel’in oyunculuğu ve kamera karşısındaki enerjisi dikkat çekti. Şarkının hareketli yapısına eşlik eden oyuncu, klibin görsel dünyasına da farklı bir hava kattı.

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Murda ve Motive’nin müzikal uyumuna eşlik eden Melisa Döngel, klip boyunca sergilediği performansla öne çıktı. Oyuncunun farklı bir projede yer alması, hayranları için de sürpriz oldu.

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Melisa Döngel, YouTube, Magazin, Murda, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti - Son Dakika

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