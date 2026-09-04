Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

“Bizim Hikaye”, “Sen Çal Kapımı” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu, bu kez müzik dünyası için kamera karşısına geçti. Döngel, Murda ve Motive’nin ortak çalışması olan “Karambol” adlı şarkının video klibinde başrolde yer aldı.

4 Eylül 2026’da müzikseverlerle buluşan klipte Döngel’in oyunculuğu ve kamera karşısındaki enerjisi dikkat çekti. Şarkının hareketli yapısına eşlik eden oyuncu, klibin görsel dünyasına da farklı bir hava kattı.

Murda ve Motive’nin müzikal uyumuna eşlik eden Melisa Döngel, klip boyunca sergilediği performansla öne çıktı. Oyuncunun farklı bir projede yer alması, hayranları için de sürpriz oldu.