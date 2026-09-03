Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı

X platformu üzerinden İsrail propagandası yapan hesapların faaliyetlerine yönelik yeni bir adım attı. Yetkili kurumların ortak çalışması sonucunda 4 X hesabı için erişim engeli kararı alındı.

3 KURUM KOORDİNELİ ÇALIŞTI

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı. Dijital platformlardaki faaliyetlere yönelik gerçekleştirilen incelemelerde bazı hesaplar mercek altına alındı. Çalışmalar sonucunda 4 X hesabının İsrail propagandası yaptığı tespit edildi.

4 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu hesapların yalnızca İsrail propagandası yapmakla kalmadığı, aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 X hesabına erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Böylece söz konusu hesaplara Türkiye'den erişimin engellenmesi yönünde adım atılmış oldu.