Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kurtlar Vadisi\'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı. Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba'nın evi olarak izleyici karşısına çıkan villa için 384 milyon TL isteniyor.

Türk televizyonunun hafızalara kazınan iki dizisine ev sahipliği yapan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.  Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan yapı, yıllar sonra bu kez satış fiyatıyla dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

FİYATI 384 MİLYON TL

Satışa çıkarılan lüks villa için belirlenen fiyatın 384 milyon TL olduğu belirtildi. Özellikle Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yakından tanıdığı yapı, dizide Tombalacı Mehmet karakterinin malikanesi olarak ekranlara gelmişti.

Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

POYRAZ KARAYEL'DE DE KULLANILDI

Villanın televizyon geçmişi yalnızca Kurtlar Vadisi ile sınırlı değil. Aynı yapı, bir başka fenomen dizi Poyraz Karayel'de Bahri Baba'nın evi olarak kullanıldı.

Böylece Türk televizyonunun iki unutulmaz yapımında farklı karakterlerin evi olarak kullanılan villa, 384 milyon TL'lik fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor.

Poyraz Karayel, Kurtlar Vadisi, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    omur boyu calissam emlakci komisyonuna gucum yetmez 4 0 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    okul binası gibi nasıl villa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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