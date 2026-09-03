AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen\'in acı günü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlandı. Önen, hastanede tedaviye alındı. Son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Zehra Önen için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen’in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.