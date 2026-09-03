Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

DAVUTOĞLU'NUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ 

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Seymen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım.

Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikar olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."

Ankara Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    kimseye af yok, ama tüm belediye başkanları yardımcıları 81 il denetim den geçmeli, başkan olmadan önce 3 kuruşu olmayanların bugün evleri villaları var 3 yılda son seçimden sonra 8 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    korku imparatorluğu yaratıldı 4 2 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    Randevuyla ifadeye çağrıyorlar. Birine cuma diğerine pazartesi randevu verilmiş. Dersinize çalışın öyle gelin diyorlar heralde. Bunun mantıklı bir açıklamasını göremedim. 5 0 Yanıtla
  • Birol Ay Birol Ay:
    küçük cem ne içtin sen 0 0 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Bu günlerde geçecek inşallah 0 0 Yanıtla
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