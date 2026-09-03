Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.
ÇOK SAYIDA İŞÇİ YARALANDI
Kaza, Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir balık şirketine ait işçileri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı. Kazada, çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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