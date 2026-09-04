Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi - Son Dakika
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Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ilk duruşmasında sanıkların avukatı, müvekkillerinin tahliyesini isteyerek, "Anne cezaevinde 12-13 kilo vermiş, orada doktor kontrolünde ve hap kullanıyor. Bu kadın ceza yatamıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

"MÜVEKİLLERİMİN TAHLİYESİNİ İSTİYORUZ"

Tutuklu sanıklar baba Uğur ile anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmalarının ardından sanıkların avukatı, İsa Aras Mersinli'yi savunmadıklarını, anne ve babanın tahliye ve beraatini istediğini söyledi. Avukat, "Allah'tan ölenler için rahmet diliyorum. O ölenler de bizim çocuğumuz ve bizler de çok üzgünüz. İddianamede sadece müvekkiller aleyhine deliller elde edilmiş, olgular sunulmuş. Somut bir şey yok. Biz evladı savunmuyoruz. Bizim de kötü de olsa bir evladımız etkisiz haldeyken gitti. Biz kamuoyundan ziyade hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz ve sonuna kadar buna inanıyoruz. Müvekkil eğitimci bir anne, baba ise polis başmüfettişi. Bu çocukla ilgilenilmediği soyut bir beyandır. Bu çocukla ilgileniliyor. Suçun şahsiliği ilkesi müvekkiller bakımından uygulanması gerekiyor. Bu ülkede 59 okul saldırısı olmuştur ve o saldırılarda anne ve babalar yargılanıp yargılanmadığına dair bir soruşturma bilmiyoruz. Biz evladın katil olacağını bilemezdik" dedi.

Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

"ANNE CEZAEVİNDE 12-13 KİLO VERMİŞ"

Anne Pınar Peyman Mersinli'ye cezaevi şartlarının ağır geldiğini anlatan sanık avukatı, "Failin manifestosunda ailesini katledeceğini yazmıştı. Katletmeme sebebi olarak da kız kardeşini söylüyor ve sonra okul planına geçiyor. Çocuk babasını kandırarak kendisini gizliyor. Kendisini poligona götürtüyor. Anne ve baba böyle bir eylemin yapılmasını istemezdi. Kamuoyunda gereksiz bir baskı var. Anne cezaevinde 12-13 kilo vermiş, orada doktor kontrolünde ve hap kullanıyor. Bu kadın ceza yatamıyor. Annenin tahliyesini istiyoruz. İddianamede birçok çelişki var. Psikologların çelişkisi var. Keşke bu olayı aileye yapsaydı da müvekkillerim bu duruma düşmeseydi. Bu çocuk yurt dışından bazı kişilerle irtibat halindeydi, siber bir saldırı olabilir. Pınar Peyman Mersinli ilk başta serbest bırakılmıştı, sonra ne delil konuldu da geri tutuklandı. Suçluyu da savunmuyorum. Müvekkillerimin beraatlerini, tahliyelerini istiyorum" diye konuştu.

Duruşma, saldırıda hayatını kaybeden ailelerin ifadelerini vermesiyle devam ediyor. 

Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Kahramanmaraş, Sözler, Güncel, Gündem, Son Dakika

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