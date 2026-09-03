Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası - Son Dakika
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Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

Togg\'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
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Yerli otomobil üreticisi Togg, T10X ve T10F modellerinde farklı finansman seçeneklerini içeren kampanyasını sürdürüyor. Bireysel müşterilere ve filo alımlarına yönelik hazırlanan kampanyada bazı versiyonlar için yüzde 0 faiz uygulanırken, vadeler 48 aya kadar çıkıyor. İşte T10X ve T10F’in güncel fiyatları ile kredi seçenekleri...

Togg, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik finansman seçeneklerini yeniledi.

Şirketin kampanyasında T10X ve T10F modellerinin farklı donanım ve menzil seçenekleri için değişen tutarlarda kredi imkanları sunuluyor. Bazı seçeneklerde faiz uygulanmazken, daha uzun vadeli finansman paketlerinde belirli oranlarda faiz devreye giriyor.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

T10X FİYATLARI NE KADAR?

Togg’un T10X modelinde versiyona göre fiyatlar değişiyor. T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 liradan satışa sunulurken, V1 RWD Uzun Menzil’in fiyatı 2 milyon 219 bin 668 lira olarak açıklandı.

T10X V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 411 bin lira fiyat belirlenirken, serinin üst versiyonlarından V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan alıcı buluyor.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

T10F FİYAT LİSTESİ

Togg’un sedan modeli T10F’te ise başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 lira. Bu fiyat T10F V1 RWD Standart Menzil versiyonu için geçerli.

T10F V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, T10F V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira seviyesinde bulunuyor. T10F V2 4More’un fiyatı ise 3 milyon 217 bin 937 lira olarak belirlendi.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

BİREYSEL ALICILARA SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki T10F, bireysel müşterilere yönelik yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor.

T10F V2 için 900 bin liralık kredide 10 ay vade ve aylık 90 bin lira ödeme imkanı bulunuyor. Bir diğer seçenekte 800 bin lira kredi 12 ay vadeyle faizsiz olarak kullanılabiliyor ve aylık ödeme 66 bin 667 liraya geliyor.

T10F 4More için 1,5 milyon liralık kredi seçeneğinde 10 ay vade ve aylık 150 bin lira ödeme uygulanıyor.

Daha uzun vadeli seçeneklerde ise T10F V2 için 1,7 milyon lira kredi 48 ay vadeyle yüzde 2,95 faiz oranından sunuluyor. Bu paketin aylık ödemesi 78 bin 8 lira olarak belirtiliyor. T10F V1’de 1,3 milyon liralık kredi için 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz ve 59 bin 653 lira aylık ödeme seçeneği bulunuyor.

T10F 4More için ayrıca 1,5 milyon liralık kredide 36 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 94 lira ödeme seçeneği yer alıyor.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

FİLO ALIMLARINA ÖZEL FİNANSMAN

T10F satın almak isteyen filo müşterileri için de finansman seçenekleri sunuluyor. Bu kapsamda yüzde 100’e varan finansman desteği kapsamında farklı kredi paketleri hazırlanmış durumda.

T10F V2 için 900 bin liralık kredi 10 ay vadeyle faizsiz olarak kullanılabiliyor. 800 bin liralık diğer seçenekte de vade 10 ay ve faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

T10F 4More için 1,5 milyon liralık kredi 10 ay vadeyle faizsiz sunulurken, aylık ödeme 150 bin lira oluyor.

Daha yüksek tutarlı finansman seçeneklerinde T10F V2 için 2 milyon 325 bin lira kredi 48 ay vadeyle, yüzde 3,29 faiz oranıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık taksit 99 bin 884 lira.

T10F 4More’da ise 3 milyon 50 bin liralık kredi 48 ay vadeyle yüzde 3,29 faiz oranından kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarı 131 bin 31 lira olarak hesaplanıyor.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

T10X’TE DE FAİZSİZ FİNANSMAN VAR

Togg’un T10X modelinde de bireysel müşterilere yönelik faizsiz kredi seçenekleri devam ediyor.

T10X V2 için 700 bin liralık kredi 10 ay vadeyle yüzde 0 faiz ve aylık 70 bin lira ödeme şartıyla sunuluyor. 600 bin liralık diğer pakette ise vade 12 ay ve aylık ödeme 50 bin lira.

T10X 4More’da 1,5 milyon liralık kredi için 10 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150 bin lira.

Uzun vadeli finansmanda T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi 48 ay vadeyle yüzde 2,95 faiz oranından ve aylık 78 bin 8 lira ödeme ile kullanılabiliyor. T10X V1’de 1,3 milyon liralık kredi için 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz ve 59 bin 653 lira aylık ödeme bulunuyor.

T10X 4More için de 1,5 milyon liralık kredi 36 ay vadeyle, yüzde 2,99 faiz oranı ve 78 bin 94 lira aylık taksit seçeneğiyle sunuluyor.

Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

T10X FİLO ALIMLARINDA KREDİ SEÇENEKLERİ

Filo müşterileri için T10X modelinde de özel finansman paketleri bulunuyor.

T10X V2’de 700 bin liralık kredi 10 ay vadeyle faizsiz ve aylık 70 bin lira ödemeyle kullanılabilirken, 600 bin liralık seçenekte 12 ay vade ve 50 bin lira aylık ödeme uygulanıyor.

T10X 4More için 1,5 milyon liralık kredi 10 ay vadeyle yüzde 0 faiz üzerinden sunuluyor.

Daha yüksek kredi tutarlarında ise T10X V2 için 2 milyon 325 bin lira, T10X 4More için 3 milyon 50 bin lira finansman imkanı bulunuyor. Her iki seçenekte de vade 48 ay, faiz oranı yüzde 3,29. Aylık taksitler sırasıyla 99 bin 884 lira ve 131 bin 31 lira olarak uygulanıyor.

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Son Dakika TOGG Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BÜLENT ÖNAL BÜLENT ÖNAL:
    filo olarak alım yapmak istedik ancak muhatap olup bilgi alabileceğimiz hiçbir yetkili bulamadık reklam yapmak önemli ama reklamdan sonra hizmet vermek ve müşteriye bilgi aktarmak daha önemli 0 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    ÖTV'yi kaldırsın hükümet yeter, hani yerli milli üretim aracımız satışa sunulduğunda ÖTV vergisi alınmayactı 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    2 kisi asgari ucretle calisip verse yine taksitini odeyemiyor kime hizmet veriyosunuz 0 0 Yanıtla
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