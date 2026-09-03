Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun\'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
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Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı.

DOKTORU "YALAN TANIKLIK" SUÇLAMASIYLA GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D’ nin, emniyetteki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

ADLİ TIPTA ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında, başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda 19 Ağustos tarihinde fetih kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Arif Ahmet Denizolgun

Yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesince ön inceleme yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından belgeler, raporlama yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kuruluna teslim edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956’da İstanbul’da doğan mimar, müteahhit ve siyasetçiydi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve bir süre mimarlık ile müteahhitlik yaptı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden Antalya milletvekili seçildi. Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından bağımsız olarak görev yapan Denizolgun, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığındaki 55. Hükümet’te 4 Ağustos 1998-11 Ocak 1999 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Denizolgun aynı zamanda, Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunuydu. 2000’de Kemal Kaçar’ın ölümünün ardından cemaatin liderliğini üstlendi ve 2016’daki ölümüne kadar bu konumunu sürdürdü. 8 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Denizolgun’un ölümü yıllar sonra yeniden gündeme geldi; 2026’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle mezarının açılması ve ölümünün yeniden incelenmesi kararlaştırıldı.

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı - Son Dakika
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