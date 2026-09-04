Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar - Son Dakika
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Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

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Mısırlı halterci Nora Essam Helmy, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki müsabakası sırasında korkutan bir an yaşadı. Ağırlığı kaldırmayı başaran Helmy, saniyeler sonra bilincini kaybederek sırtüstü yere düştü. Mısırlı sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Mısır Milli Takımı adına Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Nora Essam Helmy, halter müsabakası sırasında aniden bayıldı. Helmy, ağırlığı kaldırmasının ardından birkaç saniye ayakta kaldı. Ardından bilincini kaybeden sporcu platforma sırtüstü düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananların ardından sağlık görevlileri Mısırlı sporcuya müdahale etti. Mısır kafilesinin sağlık komitesinde görev yapan Ahmed Mossad, Helmy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın ardından herhangi bir sorun yaşamadığını açıkladı.

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

NEDEN BAYILDIĞI AÇIKLANDI

Mısır kafilesinden yapılan açıklamalarda Helmy'nin kısa süreli dolaşım düşüşü yaşadığı belirtildi. Bu durumun yaklaşık 5 ila 10 saniye sürdüğü ve sporcunun daha sonra kendine geldiği ifade edildi.

Akdeniz Oyunları, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar - Son Dakika

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