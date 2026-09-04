Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş\'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü\'de! Rakam bomba
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma verilecek prim için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlılarda yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek gereği prim miktarını takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek. Rakamın 1 ila 1,5 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir prim uygulaması devreye girecek. Siyah-beyazlı yönetim, kritik karşılaşmada alınacak sonuç için futbolculara dağıtılacak primin miktarını belirleme yetkisini takım kaptanı Orkun Kökçü'ye bırakacak.

RAKAMI ORKUN KÖKÇÜ BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek kapsamında önemli maçlar öncesindeki prim miktarının belirlenmesinde takım kaptanı söz sahibi oluyor. Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün bir araya gelerek Fenerbahçe derbisinin primini görüşmesi bekleniyor.

1,5 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

Siyah-beyazlılarda derbi için dağıtılacak toplam primin 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor. Kesin rakam ise Orkun Kökçü ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Böylece Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak Beşiktaşlı futbolcuların kazanacağı prim konusunda son sözü kaptan Orkun Kökçü söyleyecek.

Orkun Kökçü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, ne kadar açma bir uygulama. Milyonlarca euro alıyorlar yetmiyor da fazlasını istiyorlar. Her zaman olduğu gibi cefa yine taraftarda. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:51:18. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement