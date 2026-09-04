Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, dün yaşanan gelişmeler kent ve ülke siyasetinde geniş yankı uyandırdı. CHP’den istifasının ardından bağımsız olarak görevini sürdüren Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Nazım Hikmet Sergisi’nin açılışında bir araya geldi. Bir süredir iktidar partisine katılması gündemde olan Tugay’ın, İnan ile samimi görüntüler vermesi transfer iddialarını alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMEDİ

CHP’den ayrıldıktan sonra YENİ Parti’ye geçeceği konuşulan ancak bu kararından vazgeçen Cemil Tugay’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurarak yeniden CHP’ye dönebileceği öne sürülmüştü. Ancak Tugay’ın, iki gündür İzmir’de yoğun bir program yürüten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir etkinlikte bir araya gelmemesi dikkat çekti. Eski genel başkan ile mesafe korunurken AK Partili kurmaylarla aynı karede yer alınması, partiye dönüş ihtimallerini zayıflattı.

"HIMBIL" DEMİŞTİ

Cemil Tugay ile Eyyüp Kadir İnan’ın sergi açılışındaki sıcak görüntüleri, geçmişte yaşadıkları sert tartışmaları da yeniden hatırlattı. Bundan 5 ay önce İnan, Tugay için "Hımbıl" ifadesini kullanmış; Tugay ise sert bir çıkışla "Ben senin korkulu rüyan olacağım, senin ipliğini pazara çıkaracağım" yanıtını vermişti.

NEREDEN NEREYE

Birbirlerine karşı sert söylemleriyle bilinen iki ismin kısa süre içinde tam tersi bir tutum sergileyerek yan yana gelmesi, sosyal medya kullanıcıları ve kent kamuoyunda büyük tepki topladı.