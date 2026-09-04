Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi - Son Dakika
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Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
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CHP’den istifa eden bağımsız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, kentte bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyip, geçmişte kendisine "Hımbıl" diyen AK Partili Eyyüp Kadir İnan ile sergi açılışında yan yana poz vermesi transfer iddialarını alevlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, dün yaşanan gelişmeler kent ve ülke siyasetinde geniş yankı uyandırdı. CHP’den istifasının ardından bağımsız olarak görevini sürdüren Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Nazım Hikmet Sergisi’nin açılışında bir araya geldi. Bir süredir iktidar partisine katılması gündemde olan Tugay’ın, İnan ile samimi görüntüler vermesi transfer iddialarını alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMEDİ

CHP’den ayrıldıktan sonra YENİ Parti’ye geçeceği konuşulan ancak bu kararından vazgeçen Cemil Tugay’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurarak yeniden CHP’ye dönebileceği öne sürülmüştü. Ancak Tugay’ın, iki gündür İzmir’de yoğun bir program yürüten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir etkinlikte bir araya gelmemesi dikkat çekti. Eski genel başkan ile mesafe korunurken AK Partili kurmaylarla aynı karede yer alınması, partiye dönüş ihtimallerini zayıflattı.

"HIMBIL" DEMİŞTİ 

Cemil Tugay ile Eyyüp Kadir İnan’ın sergi açılışındaki sıcak görüntüleri, geçmişte yaşadıkları sert tartışmaları da yeniden hatırlattı. Bundan 5 ay önce İnan, Tugay için "Hımbıl" ifadesini kullanmış; Tugay ise sert bir çıkışla "Ben senin korkulu rüyan olacağım, senin ipliğini pazara çıkaracağım" yanıtını vermişti.

Cemil Tugay, kendisine

NEREDEN NEREYE 

Birbirlerine karşı sert söylemleriyle bilinen iki ismin kısa süre içinde tam tersi bir tutum sergileyerek yan yana gelmesi, sosyal medya kullanıcıları ve kent kamuoyunda büyük tepki topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    omurgasizligin adi bizim ulkede siyasete oldu. bu yapilanlar butun partiler icin soyluyorum siyasete degil. siyasete Boyle bir meslek degil 0 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    haysiyet seref ülkeyi terk etmis 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi - Son Dakika
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