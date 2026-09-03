Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te bir peynir imalathanesinde yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı ve işletmenin tuvaletin yanında olduğu tespit edildi. İşletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulandı ve ürünler imha edildi.

Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi gerçekleştiren imalathanede yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, imalathanenin ise tuvaletin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Denetim sırasında işletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL idari para cezası uygulandı.

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi

BELEDİYA BAŞKANI BİLE ŞAŞIRDI 

Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı. İmalathanedeki görüntüler karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası" dedi. İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü sırada duvardan atlayarak kaçtığı belirtilirken, Başkan Bilecen zabıta ekiplerinden şahsın bulunmasını talep etti.

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi

396 BİN TL CEZA KESİLDİ 

Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız" diye konuştu. Öte yandan, denetim sırasında şahsın kimliğini düşürdüğü ve kimlik üzerinden Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edilirken, imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Kilis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:48
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:20:10. #7.12#
SON DAKİKA: Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement