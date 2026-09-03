Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu açıklandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı.

DERBİ HALİL UMUT MELER'E EMANET

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

DÖRDÜNCÜ HAKEM BATUHAN KOLAK

Derbinin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu şu şekilde oluştu:

  • Hakem: Halil Umut Meler
  • 1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan
  • 2. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara
  • Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Halil Umut Meler, Fenerbahçe, Cumartesi, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Aziz Yıldırım yönetseydi daha adil olurdu :) var'da Ali Koç olsun. 10 6 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    Beşiktaşı her seferinde yakan hakem. Tff ve mhk beşiktaşı bu sene yakmaya kararlı 10 6 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Bu Fb için güzel haber 6 6 Yanıtla
  • bozdag insaat bozdag insaat:
    şaka olmalı Halil umut meler yada gerçekten Beşiktaş’la kafa buluyorlar .. Yada ligden çekilmesini istiyorlar Mhk … Yada Beşiktaş taraftarı sahayı inip olanlar olsun diyorlar .. ilginç ya adam tescilli Beşiktaş düşmanı … 5 2 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    Her iki tarafta tarrağı yedi 2 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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