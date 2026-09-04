Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotayı Konyaspor'un savunmacısı Adil Demirbağ'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, bugün Konyaspor'a resmi teklif yapacak. Oyuncu tarafı da görüşmeler için kulübe çağrıldı.
Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündemine Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ geldi.
RESMİ TEKLİF BUGÜN YAPILACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Adil Demirbağ'ın transferi için bugün Konyaspor'a resmi teklifini sunacak. Transfer görüşmelerinin başlaması adına önemli bir adım daha atılırken, oyuncu tarafının da kulübe çağrıldığı belirtildi.
GÖZLER KONYASPOR'DA
Fenerbahçe'nin yapacağı resmi teklifin ardından Konyaspor'un vereceği yanıt bekleniyor. Henüz kulüpler arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi bulunmazken, görüşmelerin bugün hız kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası - Son Dakika
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)