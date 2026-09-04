Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası - Son Dakika
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Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

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Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotayı Konyaspor'un savunmacısı Adil Demirbağ'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, bugün Konyaspor'a resmi teklif yapacak. Oyuncu tarafı da görüşmeler için kulübe çağrıldı.

Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündemine Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ geldi.

RESMİ TEKLİF BUGÜN YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Adil Demirbağ'ın transferi için bugün Konyaspor'a resmi teklifini sunacak. Transfer görüşmelerinin başlaması adına önemli bir adım daha atılırken, oyuncu tarafının da kulübe çağrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

GÖZLER KONYASPOR'DA

Fenerbahçe'nin yapacağı resmi teklifin ardından Konyaspor'un vereceği yanıt bekleniyor. Henüz kulüpler arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi bulunmazken, görüşmelerin bugün hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fevzi Dereli Fevzi Dereli:
    Boş transfer.seneye elden çıkarmak için uğraşırlar. 1 0 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    Sol kanat lazım ve sol bek,demedi demeyin. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası - Son Dakika
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