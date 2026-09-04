İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı - Son Dakika
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İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

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Sultanbeyli Otogarı'nda eylem hazırlığındaki DEAŞ bağlantılı B.Ç.'nin polise ateş açması sonucu çıkan sıcak çatışma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından evinde patlayıcı maddeler bulunurken, Tuzla'da bağlantılı bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ bağlantılı B.Ç., polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Şüphelinin evinde patlayıcı yapımında kullanılan maddeler bulunurken, olayla bağlantılı G.Ç. ise Tuzla'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 21 yaşındaki B.Ç.'yi yakalamak üzere Sultanbeyli Otogarı'nda operasyon düzenledi. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, polisin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Şüphelinin görevli polis ekiplerine doğrulttuğu silahtan çıkan kurşunlara anında karşılık veren ekipler, B.Ç.'yi olay yerinde etkisiz hale getirdi. Yaşanan sıcak çatışma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

EVİNDEN PATLAYICI MADDELER ÇIKTI

Operasyonun ardından etkisiz hale getirilen B.Ç.'nin ikametinde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve teknik maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından numunelendirilerek laboratuvara götürüldü.

TUZLA'DAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren terörle mücadele ekipleri, B.Ç. ile irtibatlı ve bağlantılı olduğu tespit edilen 48 yaşındaki G.Ç.'nin Tuzla'daki adresine baskın yaptı.

Gözaltına alınan G.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda:

  • 1 adet ruhsatsız tabanca,
  • 200 adet 9x19 mm çapında fişek,
  • Çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Tuzla'da yakalanan şüpheli G.Ç.'nin emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri devam ediyor.

YARALI VATANDAŞTAN KÖTÜ HABER 

Öte yandan çatışma sırasında yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Gözaltı, Tuzla, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
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