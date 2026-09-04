Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı - Son Dakika
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Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

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Küresel piyasaların kilitlendiği ABD tarım dışı istihdamı ağustos ayında 162 bin kişi artarak 53-58 bin bandındaki piyasa beklentilerini adeta yerle bir ederken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı. Veriden sonra altın sert düştü. Ons altın dakikalar içinde 95 dolar kayıp verdi. Gram altın ise 6 bin 950 lira seviyelerinden 6 bin 845 seviyelerine geriledi.

ABD’de para politikasının geleceği açısından kritik önem taşıyan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 162 bin artarak beklentileri neredeyse üçe katladı. Verinin açıklanmasının ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar değer kaybederken, gram altın fiyatları da hızla geriledi.

Dünya ekonomisinin odaklandığı ABD ağustos ayı istihdam raporu açıklandı. Federal Rezerv’in (Fed) faiz kararları ve para politikasının seyri açısından yakından takip edilen veriler, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde güçlü bir tabloya işaret etti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ KATLADI

Ağustos ayında ABD’de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin genel beklentisi istihdam artışının 55 bin seviyesinde kalması yönündeydi. Beklentilerin çok üzerinde gelen bu artış, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Raporla birlikte geçmiş dönem verilerinde de dikkate değer revizyonlar yapıldı:

  • Temmuz verisi: Daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi, 21 bin kişilik artışa revize edildi.
  • Toplam revizyon: Önceki iki aya ilişkin verilerde ağustos itibarıyla yapılan toplam revizyon 55 bin kişilik yukarı yönlü artış olarak kayıtlara geçti.

İŞSİZLİK VE ÜCRETLER BEKLENTİLERE PARALEL

Enflasyon görünümü ve iş gücü piyasasının dengesi açısından kritik rol oynayan diğer veriler ise piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti:

  • İşsizlik oranı: Ağustosta yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerini karşıladı.
  • Ortalama saatlik kazançlar: Bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Ücretlerdeki yıllık artış oranı ise yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

ALTIN FİYATLARI DAKİKALAR İÇİNDE ÇÖKTÜ

ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in faiz indirim süreçlerine ilişkin beklentileri değiştirmesiyle birlikte emtia piyasalarında sert hareketler yaşandı. Verinin açıklanmasının hemen ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden değer kaybetti. Yurt içi piyasada ise veriden önce 6 bin 950 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, sert düşüşün etkisiyle 6 bin 845 lira seviyelerine kadar geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ons Altın, Ağustos, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • KiRaZ BEY KiRaZ BEY:
    dersin altın 3 binliraya indi habere bak 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Gram altının gerçek değeri şuan itibari en fazla 4 veya 5 olması gerekiyor piyasayı çok çok şisirdiler 2 4 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd@gmail.com [email protected]:
    marketlerde ne geriledi biz altınla mı alışveriş yapıyoruz dolarla mı alışveriş yapıyoruz taktınız altın dolar TL'de ne haldeyiz onu bir söyleyin yazın mesela geçen sene 200 liraya satılan Çaykur şu anda marketlerde 400 lira bundan sonra aklına ne gelirse yazabilirsin peyniri de zeytinidir yağdır bunlardan bahsedin 5 0 Yanıtla
  • Ükkas aydemir Ükkas aydemir:
    ??????100 tl düşmüş sanki herkesten 1 ton varmış gibi bi haber olmuş 1 0 Yanıtla
  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    millet ekonomis oldu herkez kendi cebine bakıyor ya arkadaş senin benim kilorca altınımız olmaya bilir ama devletin kasasındaki altın ne olacak bu düş onu ilgilendiriyor senin evindeki bir iki çeyreği değil 0 0 Yanıtla
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