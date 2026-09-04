Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine hakkında resen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SAKIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılığın çağrısı üzerine yürütülen adli süreç fiilen başladı. 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek, beklenen saatte adliye binasına geldi. İfade işlemlerini gerçekleştirmek üzere adliyeye giriş yapan Gökçek'in ağzında sakız olması dikkat çekti.

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, basında yer alan " İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" yönündeki iddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hakkındaki soruşturma haberinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

ABB'DEN ÇARPICI SUÇ DUYURUSU

Gökçek hakkındaki hukuki süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin attığı yeni adımla daha da genişledi. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle savcılığa kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sunulan şikayet dilekçesinde; Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen diğer şahıslar hakkında "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yasal işlem yapılması talep edildi. 

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Son Dakika Gündem Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    1 Tane aslanın çevresinde 50 tane çakal olurmuş SENİNLEYİZ MELİH BAŞKAN 0 33 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bu adam kral ?? 0 23 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    azinda sakizla alay eder gibi tutuklanmassa ne adaletinize nede vicdaniniza inanmiyorum 19 2 Yanıtla
  • Sadun NAMYETER Sadun NAMYETER:
    tabi ki bir şey çıkmaz ama bu itşbarsızlıkta güzel kapak oldu 10 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    adli kontrol şartıyla Serbest sonra takipsizlik verecek 9 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen de kına yakarsın 0 0
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SON DAKİKA: Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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