Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

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Bir sünnet düğününde kaydedilen görüntüler, kutlamadan çok yapılan gösterişle dikkat çekti. Sünnet çocuğunun annesi salona taht üzerinde taşınarak girerken, törene elinde canlı yılan taşıyan bir dansöz eşlik etti. “Sünnet annesi olma sırası bana gelmiştir” notuyla paylaşılan görüntüler, kutlamalardaki gösterişin geldiği noktaya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Geleneksel bir tören olan sünnet düğünleri, son dönemde sosyal medyada etkileşim toplama hırsının ve kontrolsüz gösteriş merakının birer sahnesine dönüşmeye devam ediyor. Son Bir annenin, oğlunun sünnet törenine kralları aratmayan bir taht üzerinde ve elinde canlı yılan taşıyan bir dansöz eşliğinde girmesi, kutlamalardaki abartı arşa yükseltti.

TAHT ÜSTÜNDE BİR ANNE

Sünnet törenlerinin asli öznesi olan çocukları tamamen gölgede bırakan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Etkinliğin merkezindeki çocuğu unutturan organizasyonda anne, salona krallara layık bir tahtın üstünde taşınarak giriş yaptı. Abartının dozunu bir adım daha öteye taşıyan aile, bu girişe bir de canlı yılanla şov yapan dansözü dahil etti.

Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

EGO TATMİNİ ELEŞTİRİSİ

"Sünnet annesi olma sırası bana gelmiştir" notuyla gururla paylaşılan görüntüler yoğun eleştirilere maruz kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çocukların bahane edilerek yetişkinlerin kendi gösteriş arzularını ve egolarını tatmin etmesini eleştirdi.

Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Yaşam Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • B Karacan B Karacan:
    Allah akıl fikir versin ! 7 0 Yanıtla
  • Berk Aslan Berk Aslan:
    Bu görgüsüzlerin haberi yaparak Ateşe körükle gitmiş oluyorsun 5 0 Yanıtla
  • Murat Çetinkaya Murat Çetinkaya:
    Sirk gösterisi gibi olmuş ???????? 2 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    GÜZEL YURDUMUN AÇ İNSANLARI 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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