BM: 2027, tarihin en sıcak yılı olabilir - Son Dakika
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BM: 2027, tarihin en sıcak yılı olabilir

BM: 2027, tarihin en sıcak yılı olabilir
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Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin tehlikeli bir bölgeye girdiğini vurgulayarak iklim kriziyle mücadelede zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), insanlık tarihinin en kritik iklim uyarılarından birine imza attı. Pasifik Okyanusu merkezli El Niño hava olayının son bin yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerlediğini açıklayan yetkililer, küresel ısınmayla birleşen bu krizin 2027 yılını kayıtlara geçen en sıcak yıl yapabileceğini duyurdu.

 İklim modelleri ve tarihi veriler, önümüzdeki süreçte zirveye ulaşması beklenen El Niño'nun son bin yılda görülen en yüksek sıcaklık sapmalarına yol açacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEHLİKE"

    BM Genel Sekreteri António Guterres, gidişatın ciddiyetine dikkat çekerek dünyanın daha önce tecrübe etmediği bir iklim krizinin eşiğinde durduğunu vurguladı. Guterres, artık kaybedilecek tek bir anın bile kalmadığını belirterek, küresel ölçekte iklim kriziyle mücadele yarışının mutlak surette kazanılması gerektiği çağrısında bulundu. Gezegenin girdiği bu bilinmez tehlike bölgesi, önümüzdeki yıllarda uluslararası toplumun en birincil gündem maddesi haline gelmek zorunda.

    KÜRESEL KRİZ FELAKETLER ZİNCİRİNİ TETİKLİYCEK

    Söz konusu aşırı ısınma dalgasının sadece sıcaklık rekorlarıyla sınırlı kalmayıp, küresel dengeleri derinden sarsacak zincirleme felaketleri tetiklemesinden endişe ediliyor. Uzmanlar; Avustralya'da dev orman yangınlarının, Güney Amerika'da yıkıcı sellerin ve Asya genelinde şiddetli kuraklıkların kapıda olduğunu ifade ediyor.

    GIDA GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

    Aşırı iklim olayları gıda güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP), bu süreçte yaklaşık 50 milyon insanın akut açlık riskiyle yüzleşebileceği uyarısını yapıyor. Karbon salımının derhal düşürülmemesi halinde 2027'de yaşanacak kriz, küresel gıda fiyatlarını fırlatarak sosyo-ekonomik dengeleri altüst edebilir.

    Kaynak: DHA

    Birleşmiş Milletler, Hava Durumu, Çevre, Dünya, Son Dakika

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