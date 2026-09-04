Zelenskiy: ABD'li temsilciler önce Moskova'yı, pazar günü Kiev'i ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'yı, pazar günü ise Kiev'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın bölgeye ziyaret tarihlerinin netleştiğini duyurdu.

ABD ile çalışan geniş diplomatik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve müzakerelere hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, "Witkoff ve Kushner önce Moskova'yı, ardından pazar günü Kiev'i ziyaret edecek. ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Hava saldırısı düzenlemeyeceğiz. ABD heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle yapılacak müzakereleri "mümkün olduğunca yapıcı ve somut" hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.