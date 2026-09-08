Samsun\'da bisikletli Güneş Uçak\'ın ölümünde sanık hakim karşısına çıktı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Güneş Uçak'a (12) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Mustafa Furkan K. (24) ilk kez hakim karşısına çıktı. Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, adliye koridorunda Mustafa Furkan K.'ye, "Sen bizim Güneş'imizi söndürdün" diyerek ağladı.

Kaza, 6 Haziran saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Furkan K. yönetimindeki 55 AGZ 876 plakalı otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Uçak'a çarptı. Kazada, Güneş Uçak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı. Üniversite öğrencisi Mustafa Furkan K. ise savcının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Furkan K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güneş Uçak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı ise KGYS kameralarına yansıdı.

GÜNEŞ 'ASLİ', SÜRÜCÜ 'TALİ' KUSURLU

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Furkan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianame, 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda, "Bisiklet sürücüsü Güneş Uçak kırmızı renkli trafik ışığı yandığı sırada yaya geçidinden karşıya geçmek için yolun sağ kısmından orta refüj kısmına bisikletini sürmesi Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi yasaktır' kuralını ihlal ettiği ve kazada 'asli' kusurlu olduğu, Mustafa Furkan K.'nin ise yaya geçidine yaklaşırken kavşak içindeki kurallara uymadığından 'tali' kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

'BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI'

Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmada Güneş Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, babası Özkan Uçak ve taraf avukatları ile tutuksuz sanık Mustafa Furkan K. salonda hazır bulundu. Tarafların yakınları ise duruşma salonunun dışında bekledi. Duruşmada savunma yapan Mustafa Furkan K., "Bir anda karşıma çıktı. Kurtarmaya çalıştım frene bastım ama olmadı. Kaç kilometre hızla gittiğimi hatırlamıyorum. Önümdeki aracın neden durduğunu da anlamadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm" dedi.

'SEN BİZİM GÜNEŞ'İMİZİ SÖNDÜRDÜN'

Mahkeme, sanık ve taraf avukatlarını dinledikten sonra duruşmayı erteledi. Anne Sevil Topaloğlu Uçak, duruşma salonundan çıkıp, adliye koridorunda Mustafa Furkan K.'ye, "Bu dünyaya can borcun var. Sen bizim Güneş'imizi söndürdün. Biraz frene basaydın Güneş yaşıyor olacaktı" diyerek ağladı.

'GÜNEŞ'İN KUSURLU SAYILMASI YARAMIZI DERİNLEŞTİRDİ'

Güneş Uçak'ın yakınları duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aile adına konuşan Dilara Taşdelen, "Güneş'imizi güvenli olması gereken yaya geçidinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken trafik kazasında kaybettik. Yaya geçidinde bisiklet sürmesi nedeniyle Güneş'in kusurlu gösterilmesi yaramızı daha da derinleştirmiştir. Sürücüler, yaya geçidine yaklaşırken hızlarını azaltmak, uygun hale getirmek ve mesafeyi korumak zorundadır. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması isteğimizdir. Cezasızlık yeni kayıpların önün açar. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Umut Alkaş ise "Mesele birkaç tane bilirkişi raporuyla açıklanacak kadar basit bir mesele değil. Bu mesele bir şehrin yüreğini yakan bir meseledir" diye konuştu.

Öte yandan, Güneş Uçak'ın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutladığı, köpeğiyle eğlendiği, kendi doğum günü pastasını üflediği görüntüler de ortaya çıktı.