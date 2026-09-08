Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı - Son Dakika
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Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı
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Macaristan, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Macaristan'ın Avrupa Birliği yanlısı yeni hükümeti, Rusya'nın Budapeşte'deki diplomatik misyonuna yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Dışişleri Bakanı Anita Orban, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istediklerini açıkladı.

Macaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rus diplomatik misyonunda görev yapan 10 kişinin ülkeden ayrılmasının istendiğini duyurdu.

10 RUS DİPLOMATIN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENDİ

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ni karar konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Orban, şu ifadeleri kullandı:

"Benim talimatım doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili yetkili, salı günü Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ne, Rus misyonunda görev yapan 10 kişinin Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Macaristan tarafı söz konusu kişilerden ülkeyi terk etmelerini istedi."

"GÜVENLİĞİMİZİ VE EGEMENLİĞİMİZİ KORUYOR"

Kararın gerekçesine ilişkin değerlendirmede bulunan Orban, söz konusu adımın Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumayı amaçladığını ifade etti.

RUSYA İLE İLİŞKİLER KESİLMEYECEK

Macaristan Dışişleri Bakanı, 10 diplomatın ülkeden gönderilmesi kararının Moskova ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesileceği anlamına gelmediğini de vurguladı.

Orban, "Macaristan, karşılıklı saygı ve kurallara bağlılık temelinde gerekli diyaloğu sürdürmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı. Kararın ardından Rusya'nın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

Macaristan, Diplomasi, 3. Sayfa, Viyana, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Macaristan’dan 10 Rus diplomata 'ülkeyi terk edin' talimatı - Son Dakika

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