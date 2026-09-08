Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim - Son Dakika
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Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

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Galatasaray'ın Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almazken, Okan Buruk'un Nijeryalı yıldızın yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Sporting'e konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklanırken, Victor Osimhen'in kafilede yer almaması kesinleşti.

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo Sporting maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Günay Güvenç de açıklanan listede yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini açıklamıştı.

BURUK KARARINI VERDİ

Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın ileri ucunda kimin görev yapacağı da büyük ölçüde netleşti. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı santrfor olarak sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Buruk'un maç içerisindeki diğer hücum alternatifinin ise Rafael Leao olacağı ifade edildi.

Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

BARIŞ ALPER İLERİ UÇTA

Ligde oynanan son karşılaşmada sakatlanan Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 8 gol ve 12 asistle 20 gole katkı sağlamıştı. Milli futbolcu yeni sezonda ise henüz golle tanışamadı.

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sporting karşılaşması Rafael Leao için de ayrı bir anlam taşıyacak. Futbola Sporting altyapısında başlayan Portekizli yıldız, 2018 yılında Lille'e transfer olduktan sonra ilk kez eski kulübüne rakip olacak.

GALATASARAY'IN SPORTING KADROSU

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov.

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    barış sağda , leao solda , ileri uçta sane veya deniz olmalı . barış forvette etkisiz kaliyor 6 1 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Şampiyonlar liginde mücadele edecek her iki takımımızda 3 yerler. Şimdiden geçmiş olsun. 1 3 Yanıtla
  • p2004b2004. p2004b2004.:
    Sporting en az 3 atar,,o yüzden Sporting galibiyetine 50.000 TL basacağım. 0 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    denizi neden aldınız o zaman 0 0 Yanıtla
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