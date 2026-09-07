Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar? - Son Dakika
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Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yakaboyu Köyü'nde inşa edilen ve İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü andıran minyatür köprü dikkat çekiyor. Köy muhtarı Ayhan Ünal'ın girişimleriyle bir mesire alanına yaptırılan ancak hemen yanından yol geçtiği için işlevselliği tartışma konusu olan köprü, izleyenlere "Ne gerek vardı muhtar?" dedirtti.

Sivas kent merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta yer alan Hafik ilçesine bağlı Yakaboyu Köyü, ilginç bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Köy sınırları içerisinde oluşturulan "15 Temmuz Çermik Mesire Alanı"nda inşa edilen minyatür demir köprü, mimari yapısıyla İstanbul Boğazı'nın simgelerinden eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, güncel adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün küçük bir kopyası görünümünü taşıyor.

İŞLEVSİZLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Köy Muhtarı Ayhan Ünal'ın girişimiyle hayata geçirilen projenin konumu ve kullanım amacı ise görenleri şaşkına çeviriyor. Görsel amaçlı olarak alana yerleştirilen minyatür köprünün hemen yanından normal bir yolun geçmesi, yapının ulaşım açısından herhangi bir işlev taşımadığını gözler önüne serdi.

Pek de işe yaramadığı anlaşılan bu ilginç yapının videoları kısa sürede dikkat çekerken, görüntüleri izleyen vatandaşlar duruma esprili bir dille yaklaşarak "Ne gerek vardı muhtar" yorumlarında bulundu.

Ayhan Ünal, İstanbul, Hafik, Sivas, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar? - Son Dakika
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