Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu, Osimhen ve Lemina kafilede yok - Son Dakika
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Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu, Osimhen ve Lemina kafilede yok

Galatasaray\'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu, Osimhen ve Lemina kafilede yok
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Sporting ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafileye alınmazken, Günay Güvenç de listede yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de Sporting'e konuk olacak. Portekiz'de oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

OSIMHEN, LEMINA VE SINGO YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo, Sporting deplasmanının kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların kalecilerinden Günay Güvenç de Portekiz'e götürülecek isimler arasında yer almadı.

GALATASARAY'IN SPORTING MAÇI KADROSU

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov.

Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk karşılaşmasına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Sporting deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu, Osimhen ve Lemina kafilede yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu, Osimhen ve Lemina kafilede yok - Son Dakika
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