Kartal, Gaziantep beraberliği sonrası ilk 5 haftada kaybedilen 8 puana dikkat çekti - Son Dakika
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Kartal, Gaziantep beraberliği sonrası ilk 5 haftada kaybedilen 8 puana dikkat çekti

Kartal, Gaziantep beraberliği sonrası ilk 5 haftada kaybedilen 8 puana dikkat çekti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kartal, ligde ilk 5 haftada kaybettikleri 8 puana ilişkin hakem kararlarını da eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "1 gol atıp 3 puan alamadık, çok üzgünüz" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Oyuncularım sahanın kötü olduğunu söyledi. Oyun disiplininden kopmadan maçını kazanmak için elimizden geleni yaptık. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı. Hedefimiz 3 puandı ama alamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Topa sahip olmanın ölçü olduğunu düşünmüyorum. Bu akşam özellikle ikinci yarı çok ürettik. Sadece 1 gol atıp 3 puan alamadık. Bence şampiyonlar liginde daha konsantre ve daha iyi zeminlerde oynuyoruz. Ligde ise kötü zeminler ve kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Orada ayrı burada ayrı yok. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu akşam maçı kazanacak golü bir tülü alamadık" ifadelerini kullandı.

Kartal'dan puan kayıpları ile ilgili hakem yorumu

Ligde ilk 5 haftada kaybettikleri 8 puanla ilgili soruya da cevap veren Kartal, "Ligde ilk maçta 2 verilmeyen penaltı var. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız var. Bu maçtaki hakem, sadece 3 dakika uzatma verdi. Bunlar hepsi doğru mu? Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kartal, Gaziantep beraberliği sonrası ilk 5 haftada kaybedilen 8 puana dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal, Gaziantep beraberliği sonrası ilk 5 haftada kaybedilen 8 puana dikkat çekti - Son Dakika
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