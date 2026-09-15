Vucic, 27 Eylül'de istifa edip 25 Ekim seçimi için kampanyaya katılacak - Son Dakika
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Vucic, 27 Eylül'de istifa edip 25 Ekim seçimi için kampanyaya katılacak

Vucic, 27 Eylül\'de istifa edip 25 Ekim seçimi için kampanyaya katılacak
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 25 Ekim'deki erken genel seçim öncesinde 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini açıkladı. Vucic, istifasının ardından "sıradan bir vatandaş olarak" seçim kampanyası çalışmalarına katılacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, 25 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçim öncesinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Vuçiç, 27 Eylül’de cumhurbaşkanlığından istifa edeceğini ve ardından “sıradan bir vatandaş” olarak seçim kampanyasına katılacağını duyurdu.

27 EYLÜL’DE GÖREVİ BIRAKACAK

Sırp Pink televizyonuna konuşan Vuçiç, istifa tarihini net olarak açıklayarak “27 Eylül’de cumhurbaşkanı olarak istifa edeceğim. O akşam millete hitap edeceğim ve destekleri için teşekkür edeceğim” dedi.

Vuçiç, istifasının ardından ülkeyi dolaşarak insanlarla görüşeceğini ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) seçim kampanyasına destek vereceğini belirtti.

BAŞBAKANLIK İÇİN ADAY OLACAK

Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacak Vuçiç, 25 Ekim’de yapılacak erken parlamento seçiminde SNS'nin başbakan adayı olarak yarışacak. Böylece yaklaşık 12 yıldır cumhurbaşkanı veya başbakan olarak ülke siyasetinin merkezinde bulunan Vuçiç, siyasi kariyerini bu kez başbakanlık koltuğunda sürdürmeyi hedefliyor.

“DÜELLOYA ÇIKMAK İSTERİM”

Vuçiç, yaklaşık iki yıldır devam eden ve büyük ölçüde öğrencilerin öncülük ettiği hükümet karşıtı protestoların desteklediği adayla televizyonda canlı bir tartışmaya çıkmaya hazır olduğunu da söyledi.

“Düelloya çıkmak isterim ama onların cevabı bunun önemsiz olduğu yönünde olacaktır” diyen Vuçiç, seçim sürecinde halkın hangi tarafın ülkeyi daha iyi yönetebileceğini görmesi gerektiğini savundu.

ÖĞRENCİ HAREKETİ DE SEÇİME GİRİYOR

Sırbistan’da aylardır devam eden öğrenci öncülüğündeki protestolar, erken seçim öncesinde doğrudan siyasi yarışa taşındı. Öğrenci hareketi, “Öğrenciler Kazanıyor” adıyla seçim yarışına gireceğini açıklarken, muhalefetteki bazı partiler de bu listeyi destekliyor.

Vuçiç ise öğrenci hareketinin programının belirsiz olduğunu savunarak, hareketin olası hükümet politikalarına ilişkin eleştiriler yöneltti.

PROTESTOLARIN ARDINDAN ERKEN SEÇİM KARARI

Sırbistan’da bir sonraki parlamento seçiminin normal şartlarda 2027’nin sonlarında yapılması bekleniyordu. Ancak Kasım 2024’te Novi Sad’daki tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yolsuzluk karşıtı protestolar, ülkedeki siyasi baskıyı artırdı.

Öğrenci hareketinin öncülük ettiği gösteriler yaklaşık iki yıldır devam ederken, Vuçiç erken seçim kararı aldı. Parlamento feshedildi ve seçim tarihi 25 Ekim 2026 olarak belirlendi.

VUÇİÇ’TEN YÜKSEK SEÇİM HEDEFİ

Vuçiç, partisinin seçimlerde elde etmesi gereken oy oranı konusunda da iddialı konuştu. Kendi ismini taşıyan seçim listesinin yüzde 50’nin altında oy almasını başarısızlık olarak değerlendireceğini söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı, seçim kampanyasında aktif rol üstleneceğinin mesajını verdi.

Bu seçim, Vuçiç’in siyasi geleceği açısından da kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Öğrenci hareketinin ilk kez doğrudan seçim yarışına katılacak olması, yaklaşan sandığı Sırbistan’ın son yıllardaki en önemli siyasi sınavlarından biri haline getiriyor.

Kaynak: İHA

Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vucic, 27 Eylül'de istifa edip 25 Ekim seçimi için kampanyaya katılacak - Son Dakika

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