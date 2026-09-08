THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

Türk Hava Yolları ile Liverpool arasında önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. THY, 1 Haziran 2027'den itibaren Liverpool'un ana partneri ve forma önü sponsoru olacak. İş birliğiyle birlikte Türk Hava Yolları logosu 2027/28 sezonundan başlayarak Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

LIVERPOOL'UN ANA SPONSORU 17 YIL SONRA DEĞİŞİYOR

Yeni anlaşmayla Liverpool'un forma önündeki 17 yıllık Standard Chartered dönemi sona erecek. Standard Chartered, Haziran 2027'den itibaren forma önü sponsorluğunu THY'ye bırakırken Liverpool ile ilişkisini global partner olarak sürdürecek.

THY: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Liverpool'un köklü geçmişi ve dünya çapındaki taraftar kitlesine dikkat çekerek anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Olmuştur, “Türk Hava Yolları'nın kulübün ana partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İki global markanın ortaklığının önemine değinen Olmuştur, Türk Hava Yolları'nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin bu anlaşmayla yeni bir aşamaya taşınacağını belirtti.

LIVERPOOL: ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty ise anlaşmayı kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Latty, “Haziran 2027'den itibaren Türk Hava Yolları'nı ana partnerimiz olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip” dedi.

Türk Hava Yolları'nın geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Latty, iki marka arasında uzun soluklu ve güçlü bir ilişki kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

2005'E UZANAN ÖZEL BAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Latty açıklamasında, Liverpool ile Türk Hava Yolları arasındaki 2005 yılına uzanan özel anılara da vurgu yaptı. Liverpool, 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atarak kupayı kazanmıştı.

THY ile Liverpool arasındaki yeni dönem 1 Haziran 2027'de resmen başlayacak. Böylece 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un dünyaca ünlü formasının önünde Türk Hava Yolları logosu yer alacak.