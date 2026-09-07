AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği - Son Dakika
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AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği
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AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin depolarında bulunan yardım malzemeleri ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen alım ve ödemelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin depolarında bulunan yardım malzemeleri ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen alım ve ödemelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kocaeli'deki depoda depremzedeler için temin edildiği belirtilen çok sayıda malzeme bulunurken, özel bir şirket üzerinden 6 dorse alımı için 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon TL ödendiği belirlendi. Şirket ile bazı şüpheliler arasında doğrudan para hareketlerinin de tespit edildiği öğrenildi.

YARDIM MALZEMELERİ DEPODA BULUNDU

Soruşturma kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Ahbap Derneği tesisinde yapılan incelemelerde çok sayıda ayni yardım malzemesi tespit edildi. Depoda 895 adet paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu, afet çadırları, kampetler, ısıtıcılar, beyaz eşyalar ve çeşitli ev ve yardım malzemelerinin bulunduğu belirlendi. Yardım malzemelerinin bir bölümünde uzun süreli depolama nedeniyle deformasyon ve bozulma emareleri bulunduğu, bazı ürünlerin ambalajlarında yırtılma, ezilme ve açılmalar meydana geldiği kaydedildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

5 TIR HATAY'A GİDECEK

Depoda bulunan ve kullanılabilir durumda olduğu belirlenen malzemelerin depremzedelere ulaştırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Hatay'dan 5 tırın yola çıkmasının planlandığı, araçların depodaki yardım malzemelerini alarak deprem bölgesine götüreceği belirtildi. Malzemelerin teslim ve dağıtım sürecinin kayıt altına alınarak yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

DEPREMDEN İKİ AY SONRA KİTAP ALIMI

Soruşturma dosyasında yer alan harcamalara ilişkin incelemelerde, 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra kitapların sipariş edildiği tespit edildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

Söz konusu kitap alımlarının, deprem döneminde gerçekleştirilen harcamalar kapsamında incelendiği öğrenildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

6 dorse için 125 milyon TL'lik ödeme

Dosyadaki mali incelemelerde, özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alımına ilişkin 8 ayrı işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemler kapsamında toplam 125 milyon TL'lik para çıkışı olduğu belirlendi. Söz konusu ödemeler ile dorselerin fiilen teslim edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

"DORSELERİ HİÇ DEVRALMADIK"

Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir şüphelinin, dorselerle ilgili olarak "Biz bu dorseleri hiç devralmadık" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Bu ifade üzerine, ödemesi gerçekleştirilen dorselerin gerçekten satın alınıp alınmadığı, teslim süreçlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ve söz konusu araçların nerede bulunduğuna ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

BAKIM FATURALARI DA İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında dorselere ilişkin bakım faturalarının da mercek altına alındığı öğrenildi. Dosyada yaklaşık 12 bin TL tutarında bakım faturalarının bulunduğu, ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin fiilen yapılmadığı yönünde tespitlerin yer aldığı belirtildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

ŞİRKET İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA DOĞRUDAN PARA HAREKETİ

Soruşturmanın mali boyutunda şirket ile dosya kapsamında bulunan bazı şüpheliler arasındaki para trafiğinin de incelendiği öğrenildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özel şirket ile bazı şüpheliler arasında doğrudan para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler dosyaya girdi. Söz konusu hareketlerin niteliğinin, banka kayıtları, şirket belgeleri, faturalar ve şüpheli ifadeleriyle birlikte değerlendirildiği belirtildi. Savcılığın, dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığını ve yapılan işlemler sonucunda herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını ortaya çıkarmaya yönelik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

ÇOK SAYIDA MALZEME ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI

Depoda 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik yardım çadırı ile yaklaşık 600 portatif yatak bulunduğu tespit edildi. Çok sayıda uyku tulumu ve battaniyenin yanı sıra 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 portatif telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, kamp yatakları, kedi evleri, büyük depo çadırları ve çeşitli afet ekipmanları da görüntülendi. Depoda ayrıca elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su depoları ile duş ve tuvalet konteynerlerinin bulunduğu belirlendi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

Kırtasiye ve çeşitli ev ve ofis eşyalarının da depolanan malzemeler arasında yer aldığı görüldü. İncelemelerde müzik ekipmanlarının da bulunduğu depoda 2 klavyeli org ile 15 saz ve bağlama tespit edildi. Kayyım tarafından hazırlanan 5 Eylül tarihli raporda, bazı malzemelerde uzun süreli depolamaya bağlı deformasyon ve yıpranmalar meydana geldiği belirtildi. Bazı ürünlerin ambalajlarında yırtılma, ezilme ve açılmalar, kimi malzemelerde ise çizik ve yüzey hasarları bulunduğu kaydedildi.

AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği

Raporda, kullanılabilir durumdaki malzemelerin daha fazla zarar görmeden sınıflandırılması, kayıt altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önerildi. Yardım malzemelerinin dağıtımının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği - Son Dakika

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SON DAKİKA: AHBAP soruşturmasında dikkat çeken tespitler: 125 milyon TL’lik dorse alımı ve şüphelilerle para trafiği - Son Dakika
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