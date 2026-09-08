Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı

"Kilosu kadar altın" ifadeleriyle dikkat çeken düğün, Van'da yürütülen soruşturmanın konusu oldu. KOM ekiplerinin 8 Eylül 2026 tarihli araştırma tutanağında düğündeki altınlar ve paralar kayıt altına alındı.

"KARA HAYDAR" HAKKINDA SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde "Açık Kaynak Araştırma Tutanağı" düzenlendi. Tutanakta Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan'ın sergiledikleri lüks yaşam tarzı ve ekonomik durumları incelemeye alındı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ

İnceleme, çiftin 6 Eylül 2026'da Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerindeki "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğünü de kapsadı. Tutanakta Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğinde ziynet eşyaları bulunduğu kaydedildi. Düğünle ilgili bazı içeriklerde kullanılan "kilosu kadar altın takıldı" ifadesi de incelemeye yansıdı.

DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEYE ALINDI

KOM tutanağında yalnızca ziynet eşyaları yer almadı. Çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı da kayda geçirildi. Ekipler, düğünde görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasını çiftin mali profiliyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına aldı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Tutanaktaki en dikkat çekici ifadelerden biri düğünün niteliğine ilişkin oldu. KOM ekiplerinin hazırladığı belgede düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verildi. Çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile kamuoyuna yansıyan görüntüler de inceleme kapsamına girdi.

ALTIN VE PARALARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odağında çiftin mali durumu ile sergilediği yaşam standardı arasındaki uyum bulunuyor. Düğünde görülen yüksek değerli altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının kaynağı da soruşturma kapsamında inceleniyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturmanın henüz bir mahkumiyet kararı anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor.