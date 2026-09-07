Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak - Son Dakika
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Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
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İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, maliyetleri düşürmek ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için kapsamlı bir tasarruf planını devreye alıyor. Şirket, gelecek iki yılda küresel iş gücünü yaklaşık 4 bin kişi azaltacak ve 1,7 milyar sterlin tasarruf edecek. İstihdam azaltımının büyük bölümünün İngiltere'de ve üretim dışındaki pozisyonlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Otomotiv devinden çalışanlarını yakından ilgilendiren kritik bir karar geldi. Jaguar Land Rover (JLR), teknolojik dönüşümden artan rekabete kadar sektörü zorlayan gelişmeler karşısında organizasyon yapısını sadeleştirerek maliyetlerini azaltacak.

4 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM AZALTIMI

Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR'nin CEO'su PB Balaji, şirketin rekabet gücünü artırmak amacıyla gönüllü işten ayrılma programı başlatacağını açıkladı. Plan kapsamında JLR'nin küresel iş gücü gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişi azalacak. Şirketin İngiltere'de yaklaşık 34 bin çalışanı bulunuyor. İstihdam azaltımının büyük bölümünün İngiltere'de ve üretim dışındaki pozisyonlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak

HEDEF 1,7 MİLYAR STERLİN TASARRUF

JLR yönetimi yalnızca çalışan sayısını azaltmakla kalmayacak, şirketin organizasyon yapısında da değişikliğe gidecek. Balaji, organizasyon yapısını sadeleştirerek verimliliği artıracaklarını belirtti. Şirket bu adımlarla gelecek iki yıl içerisinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefliyor. Balaji, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşüm, yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.

GELİRLER YÜZDE 10 GERİLEDİ

Jaguar Land Rover'ın tasarruf hamlesinin arkasında şirketin son dönemde karşılaştığı ekonomik ve operasyonel sorunlar da bulunuyor. JLR'nin nisan-haziran dönemindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 geriledi. Şirket aynı zamanda yüksek enerji maliyetleri ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin oluşturduğu baskıyla mücadele ediyor.

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak

SİBER SALDIRI ÜRETİMİ 5 HAFTA ETKİLEDİ

JLR'nin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri de geçen yıl yaşanan siber saldırı oldu. Saldırının etkileri nedeniyle şirketin üretimi yaklaşık 5 hafta durdu. Üretimde yaşanan kesinti, yüksek enerji maliyetleri ve gümrük tarifelerinin ardından şirket yeni dönemde maliyetlerini daha sıkı kontrol altına alacak.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN REKABETİ HEDEFLERİ DEĞİŞTİRDİ

Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümü de JLR'nin planlarını etkiledi. Elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması, şirketin sıfır emisyonlu araçlara ilişkin hedeflerini aşağı çekmesine neden oldu. Bir diğer önemli baskı ise Çinli otomobil üreticilerinin daha düşük fiyatlı modellerle oluşturduğu rekabet oldu. JLR, değişen pazar koşulları karşısında maliyetlerini azaltırken rekabet gücünü korumaya odaklanacak.

Kaynak: AA

Land Rover, İngiltere, Otomobil, Sterlin, Ekonomi, Jaguar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak - Son Dakika

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