10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika
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10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi

10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
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Fındık bahçesinde oyun oynarken aniden hareket eden traktörün altında kalan 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde oyun oynadığı sırada devrilen traktörün altında kalan 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRAKTÖR ANİDEN DEVRİLDİ

Kaza, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplama mesaisi sırasında çevrede oyun oynayan 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, bahçede bulunan traktörün üzerine çıktı. Küçük çocuğun bindiği sırada aniden hareket eden traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Cebe, ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Mehmet Doğan Cebe kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Mehmet Doğan, 3. Sayfa, Akçakoca, Çocuk, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika

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