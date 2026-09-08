Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 270 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'a ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, yapının yıkılmasında standartlara uygun olmayan beton ve donatı imalatları ile uygulama hatalarının etkili olduğu tespiti yer aldı. Raporda, sanıkların asli, belediyenin ilgili birimlerindeki sorumluların ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 270 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, Önder Artun, Bayram Mansuroğlu ve İbrahim Dahıroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Geçen yıl 11 Temmuz'daki duruşmada, sanıklar Önder Artun ve Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış, sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

İNŞA SIRASINDA STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN BETON VE DONATI İMALATLARI

ANKA Haber Ajansı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna ulaştı. Raporda, binanın yıkılmasında mevzuata aykırı hazırlanan statik proje, beton dayanımının yetersiz olması, bazı donatı çeliği numunelerinin gerekli çekme dayanımını karşılamaması ve uygulama hatalarının etkili olduğu tespit edildi.

Bilirkişi heyeti, yapının inşası sırasında standartlara uygun olmayan beton ve donatı imalatlarının da yıkıma etkisinin bulunduğunu belirledi. Heyet, jeoloji mühendisi Ebru Deniz'in hazırladığı zemin etüt raporundaki eksiklik ve hatalara rağmen, yıkımın tek başına zemin kaynaklı olmadığını, proje ve uygulamalarda yapılan hataların yıkıma neden olduğunu tespit etti.

SANIKLAR İÇİN "ASLİ KUSURLU" TESPİTİ

Bilirkişi raporunda, müteahhit ve mimari proje müellifi Mehmet Yaşar Coşkun, şantiye şefi ve statik proje müellifi Hüseyin Yalçın Coşkun (vefat), uygulama denetçisi ve yapı denetim firma yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, proje ve uygulama denetçisi ve yapı denetim firma yetkilisi Bülent Seküçoğlu, yapı denetim firma yetkilisi Ayhan Karan, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile kontrol elemanı Önder Artun'un (vefat) asli kusurlu olduğu; proje müdürü İbrahim Dahıroğlu'na ise yıkılan binanın proje ve imalat aşamalarına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığından kusur atfedilmediği belirtildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ DE "TALİ KUSURLU" BULUNDU

Bilirkişi heyeti, belediyenin ilgili birimlerindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden ve yapı kontrollerinden sorumlu kişilerin "tali kusurlu" olduğu kanaatine vardı.

Bilirkişi raporunun ardından gözler, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül'de görülecek duruşmaya çevrildi.