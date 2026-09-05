İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

İsmail Kartal\'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İSMAİL KARTAL İLK KEZ KAYBETTİ

Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha önce Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Bu sonuçla deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş karşısındaki karnesi şöyle:

  • 6 maç
  • 4 galibiyet
  • 1 beraberlik
  • 1 mağlubiyet

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Beşiktaş Kadıköy’de geri döndü Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok
Beşiktaş Kadıköy'de geri döndü! Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
21:18
Derbide ortalık karıştı Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi
Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi
21:00
Oyuncu Serhat Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:10:00. #7.12#
SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement