Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi - Son Dakika
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Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi
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Oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz cephesinde uzun süredir beklenen mutlu son geldi. 2024 yılında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Daha önce gizlice evlendikleri iddialarıyla gündeme gelen çift, düğünlerinden ilk kareleri paylaşarak evliliklerini resmen duyurdu.

Oyuncu Burak Yörük ile uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veren Yörük ile Yılmaz’ın düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşırken gönderilerine “The Yörüks” notunu düştü.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

EVLİLİK KARARI 2024’TE GELMİŞTİ

Burak Yörük, 2024 yılında Tuana Yılmaz’a evlilik teklif ederek ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Çift, daha sonra düğün hazırlıklarıyla ilgili yaptıkları açıklamalarda yaz aylarında evlenmeyi planladıklarını belirtmişti.

Mayıs ayında ise çiftin nikah için yurt dışını tercih edeceği yönünde haberler gündeme gelmişti.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

“YÖRÜK” SOYADI İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ağustos ayında Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde “Yörük” soyadının yer aldığı iddiası ortaya çıkmış, bunun ardından çiftin daha önce gizlice evlendiği öne sürülmüştü.

Ancak Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, o dönemde söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir doğrulama yapmamıştı.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

DÜĞÜNDEN İLK KARELERİ PAYLAŞTILAR

Haftalar süren söylentilerin ardından çift, bu kez düğünlerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından ortak olarak paylaşarak evliliklerini duyurdu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, düğün karelerinin altına “The Yörüks” notunu yazdı. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

DİZİDEKİ AMCASI DÜĞÜN KARELERİYLE GÜLDÜRDÜ

Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz dizisindeki amcası Şerif Furtuna karakterini canlandıran Aytek Şayan da çiftin düğün karelerine kayıtsız kalmadı. Şayan’ın düğün fotoğraflarına yaptığı eğlenceli paylaşım, sosyal medyada takipçileri güldürdü.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

“TAŞACAK BU DENİZ” TAKİPÇİLERİNDEN DE TEBRİK

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan Burak Yörük’ün evlilik haberi, dizinin takipçilerinin de ilgisini çekti.

Oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz’ın düğün kareleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, takipçileri ünlü çifte mutluluk dileklerini iletti.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

Burak Yörük, Magazin, Evlilik, Son Dakika

Son Dakika Burak Yörük Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi - Son Dakika
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