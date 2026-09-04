Bolu\'da 34 milyonluk hayali mesai: 7 tutuklama

Bolu Belediyesindeki 34 milyon liralık 'hayali mesai' soruşturmasında aralarında belediye yöneticileri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nin çöp toplama hizmetini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemelere ilişkin başlatılan soruşturmada, hizmet vermeyen bazı çöp toplama araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve buna ilişkin gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, aralarında başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu belediye yöneticileri, çalışanları ve şirket yetkililerinden oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince 1 Eylül'de 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevkleri gerçekleştirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri B., Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı Burak T., MCY şirket yetkilisi Faruk G., Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih L. ile Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten imzalayan Yılmaz E.'nin bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.