Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

Oyuncu Serhat Kılıç\'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada vahim detaylar ortaya çıktı. Kendisinden haber alamayan kız arkadaşının evde cansız bedenini bulduğu 51 yaşındaki oyuncunun ikametinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmayan Kılıç’ın vefatı, emniyet kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve vahim ayrıntılar ortaya çıktı. 51 yaşındaki oyuncunun evinde uyuşturucu madde bulunurklen, ölüm nedeni adli makamlarca 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirildi.

Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

KAPIYI ANAHTARLA AÇTI, SALONDA HAREKETSİZ BULDU

Kılıç’tan bir süredir haber alamayan 50 yaşındaki kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun yaşadığı ikamete gitti. Zile basmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri girdi. Salonda Kılıç'ı bir koltukta oturur vaziyette hareketsiz bulan Özlem E.'nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapılan ilk fiziki incelemelerde oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi ya da yara izine rastlanmazken, evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

Kılıç'ın evinde ayrıca alkol şişelerinin yanı sıra, yasaklı madde içeren sigaraların sarımında kullanıldığı değerlendirilen ve "çarşaf" olarak tabir edilen kağıtların bulunduğu öğrenildi.

KAYITLARA 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK GEÇTİ

Evde bulunan maddeler ve ölüm şekli sebebiyle emniyet güçleri vakayı 'şüpheli ölüm' statüsüne aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, Kılıç’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı devam ediyor.

Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Kaynak: İHA

Serhat Kılıç, Uyuşturucu, Kağıthane, İstanbul, Polisiye, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti

21:56
Beşiktaş Kadıköy’de geri döndü Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok
Beşiktaş Kadıköy'de geri döndü! Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
21:18
Derbide ortalık karıştı Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi
Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:01:44. #7.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement