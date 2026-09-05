Oyuncu Serhat Kılıç\'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve vahim ayrıntılar ortaya çıktı. 51 yaşındaki oyuncunun evinde uyuşturucu madde bulunurklen, ölüm nedeni adli makamlarca 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirildi.

KAPIYI ANAHTARLA AÇTI, SALONDA HAREKETSİZ BULDU

Kılıç’tan bir süredir haber alamayan 50 yaşındaki kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun yaşadığı ikamete gitti. Zile basmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri girdi. Salonda Kılıç'ı bir koltukta oturur vaziyette hareketsiz bulan Özlem E.'nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapılan ilk fiziki incelemelerde oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi ya da yara izine rastlanmazken, evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kılıç'ın evinde ayrıca alkol şişelerinin yanı sıra, yasaklı madde içeren sigaraların sarımında kullanıldığı değerlendirilen ve "çarşaf" olarak tabir edilen kağıtların bulunduğu öğrenildi.

KAYITLARA 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK GEÇTİ

Evde bulunan maddeler ve ölüm şekli sebebiyle emniyet güçleri vakayı 'şüpheli ölüm' statüsüne aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, Kılıç’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı devam ediyor.