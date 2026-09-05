Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
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Meksika’nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aracın üzerinde dışarıdan saldırıya işaret eden belirgin bir iz bulunmaması nedeniyle cinayet ihtimali zayıf değerlendirilirken, Escobar’ın kendi hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer ise ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda henüz kesin bir sonuca varılmadığını açıkladı.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Escobar’ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

“ŞU AŞAMADA KESİN BİR HİPOTEZ ÖNE SÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Veracruz Eyalet Hükümeti Genel Sekreteri Ricardo Ahued, düzenlediği basın toplantısında Escobar’ın aracının içinde hayatını kaybettiğini ve yanında bir ateşli silah bulunduğunu doğruladı.

Ahued, olayın cinayet veya intihar olup olmadığı konusunda şu aşamada kesin bir değerlendirme yapılamayacağını belirterek, “Ölüm ateşli silahla gerçekleşti; şu aşamada kesin bir hipotez öne sürmemiz mümkün değil” dedi.

DIŞARIDAN SALDIRI İHTİMALİ ZAYIF GÖRÜLÜYOR

Yetkililer, ilk incelemelerde Escobar’ın aracına dışarıdan bir saldırı düzenlenmiş olma ihtimalinin düşük değerlendirildiğini açıkladı.

Ahued, aracın yol kenarında bulunması ve üzerinde yoğun bir çatışma ya da saldırı izine rastlanmamasına dikkat çekerek, “Aracın yol kenarında durması ve üzerinde herhangi bir çatışma ya da yoğun saldırı izi bulunmaması nedeniyle bunun bir dış saldırı olmadığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde Escobar’ın sürücü koltuğunda bulunduğu ve ateşli silahın bacaklarının arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Veracruz eyalet savcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ekiplerin, milletvekilinin ölümüne ilişkin tüm ihtimalleri değerlendirdiği belirtildi.

Yetkililer, soruşturma tamamlanmadan Escobar’ın ölüm şekline ilişkin kesin bir sonuca varılmayacağını bildirdi.

EYLÜL 2024’TE MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan ve sendika liderliği görevinde bulunan Zenyazen Escobar, Eylül 2024’te Meksika Temsilciler Meclisi’ndeki görevine başlamıştı.

Escobar’ın yaşamını yitirdiği Veracruz eyaleti ise uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarının faaliyetleri nedeniyle Meksika’nın şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Milletvekili, Cinayet, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Meksika Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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