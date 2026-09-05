12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla Dışişleri teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alınırken, bu göreve Somali Büyükelçisi Alper Aktaş getirildi.

Diğer ülkelerdeki büyükelçiliklere yapılan atamalar şöyle: