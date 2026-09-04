Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz - Son Dakika
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Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump: Kazma Dağı\'nı çok yakında vurabiliriz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedef göstererek bölgeyi “çok yakında” vurabileceklerini açıkladı. “Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz” diyen Trump, ABD'nin İran genelinde hareket eden kişileri yakından takip ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“SAVAŞ” DEMEYİ REDDETTİ: BİZİM İÇİN KÜÇÜK BİR MESELE

İran’la yaşanan çatışmanın savaş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Trump, yaşananları “askeri çatışma” olarak tanımlamayı tercih ettiğini söyledi. Trump, “Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben askeri çatışma diyorum çünkü bizim için küçük bir mesele. Büyük bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik “aralıklı saldırılar” gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, son olarak İran’ın radar sistemlerinin hedef alındığı saldırıdan önce birkaç gün boyunca aktif çatışma yaşanmadığını savundu. “Şu anda savaşmıyoruz. Herhangi bir çatışma yok.” diyen Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği kontrol ettiğini ve İran’ın askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI” İDDİASI

Trump, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’nı koruyan İran’a ait radarları, uçakları ve diğer sistemleri imha ettiğini öne sürdü.

Boğazdaki mayınların da mayın tarama gemileri tarafından temizlendiğini iddia eden Trump, ABD’nin İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellediğini savundu. Trump, “Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Yaptığımız şey buydu.” dedi.

ABD’nin müdahalesinin İsrail’i ve daha geniş anlamda Orta Doğu’yu koruduğunu belirten Trump, “İran’ın nükleer silahı olmayacak çünkü olsaydı muhtemelen burada daha fazla duruyor olmazdınız” ifadelerini kullandı.

Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

“KAZMA DAĞI’NI ÇOK YAKINDA VURABİLİRİZ”

Trump, İran’daki Kazma Dağı bölgesine yönelik olası saldırıya ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD’nin bölgede ve İran genelinde hareket eden kişileri yakından takip ettiğini belirten Trump, “Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz” dedi. Trump ayrıca ABD’nin Kazma Dağı’nda ve İran’ın farklı bölgelerinde “hareket eden herkesi” bildiğini öne sürdü.

“BÜYÜK MESELEYİ ZATEN KAZANDIK”

Çatışmanın ne zaman sona ereceği sorusuna net bir tarih vermeyen Trump, ABD’nin temel hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini savundu. Trump, “Büyük meseleyi zaten kazandık: Nükleer silah olmayacak.” diye konuştu.

ABD’nin İran’dan hemen çekilmesi durumunda bile ülkenin yeniden toparlanmasının 25 yıl süreceğini ileri süren Trump, “Hemen çekilsek bile ülkelerini yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer.” ifadelerini kullandı.

Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

NEDEN KAZMA DAĞI?

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor. Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı ifade ediliyor.

İran’ın, Natanz Nükleer Santrali’nde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz’a oldukça yakın Kazma Dağı’nın içine taşıdığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

İran’ın eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de ülkesinin, Natanz Nükleer Santrali'nin 2020 ve 2021 yılında zarar görmesinin ardından üretim zincirinin kırılmaması amacıyla santrifüjlerin taşınmasının gündemde olduğunu ve konuyla ilgili bir dağın içerisine yerleştirileceğini açıklamıştı.

Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Salihi santrifüjlerin nereye taşınacağına dair bölge ismi vermese de üretim zincirinin kırılmaması adına uzak bir bölgeye değil Kazma Dağı’nın içine taşındığı yorumları yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 12 gün süren savaş sırasında İran'a ait üçüncü bir nükleer tesisin hasar gördüğünü, İsfahan yakınlarındaki bu tesisin saldırı sırasında henüz faaliyete geçmediğini açıklamıştı.

Erakçi’nin bu ifadelerinin de yeni santralin Kazma Dağı’nın derinliklerinde kurulduğu iddialarını güçlendirdiği yorumları yapılmıştı.

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Son Dakika Trump Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    AMERİKA VE İSRAİL DÜNYAYA VE İNSANLIĞA TEHDİT. 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Savaş degil çünkü siz 8.000 km uzaktan gelip komşularının üstlerinden uçak kaldırıp vuruyorsunuz onlarda o ülkelere vuruyor canı yanan Müslümanlar Tabikide sizin için çatışma olur 0 0 Yanıtla
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