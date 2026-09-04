YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi - Son Dakika
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YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

YÖK\'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
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Öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu incelemeye alındı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu bu kapsamda 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışlarına ilişkin öğrencilerden ve velilerden gelen başvurular doğrultusunda düğmeye bastı. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıf öğrencileri için belirlenen tavan zam kuralını ihlal ettiği öne sürülen 23 vakıf yükseköğretim kurumu mercek altına alındı.

ZAM SINIRI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan usul ve esaslar gereğince, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla vakıf üniversitelerinin ara sınıflarında uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi hükme bağlanmıştı. Ancak son dönemde YÖK Başkanlığına ulaşan şikayetlerde, bazı kurumların belirlenen bu yasal tavanı aştığı ve öğrencilere mevzuata aykırı zam oranları yansıttığı belirtildi.

UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLİRSE İŞLEM YAPILACAK

Başlatılan inceleme kapsamında Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişleri, söz konusu 23 vakıf yükseköğretim kurumunun 2026-2027 akademik yılı için ilan ettikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan fiili artışları tek tek inceleyecek. Öğrenci aleyhine sonuç doğuran tüm ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedi olarak değerlendirildiğini bildiren YÖK, mevzuata ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

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Son Dakika Güncel YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zry2rzd4kp zry2rzd4kp:
    kesinlikle baksınlar biz başvuru yaptığımız halde alacağımız 110.000 TL Nin 33.000 TL sini verdiler..haksızlık yapılıyor.. 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    vakıf ve dinî yerler denetlendi.. 2 2 Yanıtla
  • ares se ares se:
    oncelikli soru vakiflar ne icin var olmaktadir. amaclari nedir. ticarethanemidir. 0 0 Yanıtla
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