Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
RAMS Başakşehir'in Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından tansiyon yükseldi. Bitiş düdüğüyle hakem Kadir Sağlam'ın yanına giderek itirazlarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, doğrudan kırmızı kart gördü. Şahin, soyunma odasına doğru giderken hakeme "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.
RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde gergin anlar yaşandı. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı mücadelenin bitiş düdüğü sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, hakem Kadir Sağlam'a itirazlarda bulundu.
GALATASARAY 90+1'DE KAZANDI
Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. RAMS Başakşehir, ikinci yarıda Shomurodov'un penaltı golüyle beraberliği yakalarken, Lucas Torreira sarı-kırmızılıları yeniden öne geçirdi.
Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye gelirken, Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 90+1. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Brezilyalı futbolcu serbest vuruştan ağları havalandırarak skoru 3-2 yaptı.
İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KARTI GÖRDÜ
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Nuri Şahin doğrudan hakem Kadir Sağlam'ın yanına gitti. Hakemin kararlarına itirazlarını sürdüren genç teknik adama Kadir Sağlam doğrudan kırmızı kart gösterdi.
İÇERİ GİDERKEN "YAZIKLAR OLSUN" DEDİ
Kırmızı kartın ardından saha kenarından ayrılarak soyunma odasına doğru yönelen Nuri Şahin, bu sırada hakeme dönerek "Yazıklar olsun" dedi.
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