Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim - Son Dakika
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Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından açılan davanın ilk duruşması başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkarken, baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar, anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

10 canın gittiği okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşma bugün Kahramanmaraş'ta başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası, haklarında istenen ağır cezalarla hakim karşısına çıktı.

ANNE VE BABA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.  Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından açılan dava Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası da bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ayrıca duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanmasına başlanıyor. Bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir” dedi. 

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

BABAYA 10 KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Davada tutuklu baba Uğur Mersinli hakkında “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama” suçundan ise 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Anne Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

“OLAYIN BÜTÜN RİSKİNİN TARAFIMA YÜKLENMESİ YANLIŞTIR”

Mahkemede savunma yapan Uğur Mersinli, oğlunun silahlara kendisinden habersiz ulaştığını söyledi. Mersinli, “Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır” dedi. Baba Mersinli, silahların yatak odasından alındığını belirterek, “Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardroptaki eşyalar bana aittir” ifadelerini kullandı.

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

“ONU POLİGONA SEVGİM İÇİN GÖTÜRDÜM”

Uğur Mersinli'nin savunmasındaki en çarpıcı bölüm ise oğlunu poligona götürdüğünü anlatırken kullandığı ifadeler oldu. Mersinli, “İsa Aras Mersinli'nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum” diye konuştu.

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

KENDİ OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Mersinli, saldırının sorumluluğunun oğluna ait olduğunu savunarak iddianameye de itiraz etti. Mersinli, “Fail İsa Aras Mersinli'dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hırsızlık, 3. Sayfa, Türkiye, Gündem, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sahineroglu166@gmail.com [email protected]:
    en büyük suçlu baba bu saaten sonra anne baba çocuklardan sorumlu olmalı ve kanunlaşmalı. 4 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    çocuklar 9 dan sonra yada belli bir saatten sonra sokağa yalnız çıkmamalı avrupada güneş batınca çocuk yok sokakta bizde de de olsun 0 0 Yanıtla
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